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Mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinli mahkum serbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinlinin serbest bırakıldığı ancak sağlık durumlarının kötü olduğunun görüldüğü açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinli mahkum serbest bırakıldı
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Filistin Esirler Cemiyetinin Facebook sayfasından, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapıldı ve sağlık durumlarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Serbest bırakılan mahkumların sağlık durumları

Mahkumiyetleri sona eren yaklaşık 30 Filistinlinin serbest bırakıldığı ve bazılarının tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinlilerin bir kısmında özellikle de Megiddo Hapishanesi'nden tahliye edilenlerde uyuz hastalığının görüldüğü belirtildi.

Serbest bırakılanların görünüşlerinin, İsrail hapishanelerinde kendilerine uygulanan benzeri görülmemiş vahşeti bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Söz konusu Filistinliler arasında 24 yıl hapis yatan Said Selame'nin olduğu ve bazı tutukluların, serbest bırakılmadan önceki son ana kadar ciddi şekilde darbedildiği aktarıldı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden 24 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in Gilboa ve Megiddo hapishanelerinde Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığını kasıtlı olarak yaygınlaştırdığı, hatta bu nedenle birçok tutuklunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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