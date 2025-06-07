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Mahkeme, DOGE'nin sosyal güvenlik bilgilerine erişebileceğine hükmetti

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Sosyal Güvenlik İdaresince (SSA) muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişebileceğine hükmetti.

Haber Merkezi
AA
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Mahkeme, DOGE'nin sosyal güvenlik bilgilerine erişebileceğine hükmetti
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The Wall Street Journal'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme yargıçları, konuyla ilgili iki davada karara vardı.

DOGE temsilcilerine SSA'nın hassas verilerine erişim izni verilen kararda, "Mevcut koşullar altında, DOGE ekibi üyelerinin işlerini yapabilmeleri için SSA kayıtlarına erişim sağlamaya devam edebileceği sonucuna varıyoruz." denildi.

Karar doğrultusunda, DOGE'nin milyonlarca Amerikalının Sosyal Güvenlik numaraları, tıbbi kayıtları, vergi ve bankacılık bilgilerine erişmesini engelleyen bir önceki alt mahkeme kararı iptal edildi.

Mahkemede görülen bir diğer davada ise DOGE'nin kendisi hakkında bilgi talep eden denetleme kurumlarına bu belgeleri derhal sunmasına gerek olmadığına hükmedildi.

Söz konusu kararlar, liberal yargıçların tepkisine yol açtı.

Ne olmuştu?

Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat'ta DOGE'nin, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.

Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Ellen Hollander, 21 Mart'ta DOGE'nin SSA tarafından muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.

ABD Maryland Federal Yargıcı Deborah Boardman da 24 Mart'ta DOGE'nin, milyonlarca kişinin Personel Yönetim Ofisi (OPM), Eğitim Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nca muhafaza edilen bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.

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