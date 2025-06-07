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Meksika'da küçük uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Meksika'da küçük uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti
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Meksika Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükbaş hayvanları etkileyen kurt sineklerinin yayılmasını önlemek amacıyla sterilizasyon çalışmasında kullanılan küçük uçağın, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinin Tapachula kenti yakınlarında düştüğü kaydedildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Guatemala'ya ait uçakta bulunan Meksikalı ziraat mühendisi ile 2 Guatemalalı pilotun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

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