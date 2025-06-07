Ukrayna duyurdu: Rusya'nın 9 füze ve 206 İHA ile saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ve sabaha doğru Ukrayna'ya füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rusların bu saldırıda, balistik, seyir ve güdümlü olmak üzere toplam 9 adet füze kullandığı, ayrıca Ukrayna'ya 206 İHA'nın fırlatıldığı aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerinin çalışması sonucu 7 füzenin imha edildiğine işaret edilen açıklamada, 174 İHA'nın ise imha edildiği veya yönünün değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Harkiv'e yapılan saldırıda 3 kişi öldü, 21'i yaralandı

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Terekhov, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yönelik hava saldırısı tehlikesi sürüyor.,

"Ukrayna'ya ait 36 İHA'yı gece Moskova dahil bölgelerimiz üzerinde vurduk"

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 36 insansız hava aracının (İHA) gece başkent Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

36 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Kursk, Bryansk, Kaluga ve Smolensk bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bildirildi.

Moskova bölgesinde biri erkek, diğeri kadın 2 kişi yaralandı

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir evin hasar gördüğünü ve yaralıların olduğunu belirterek, "Biri erkek, diğeri ise kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını kaydetti.