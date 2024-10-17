İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 42 bin 438'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 377 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 29 kişinin öldüğü, 93 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin 438 kişi öldü, 99 bin 246 kişi ise yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 438'e, yaralı sayısının 99 bin 246'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.