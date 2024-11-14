İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 405 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 24 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 43 bin 736 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının da 103 bin 370'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.