  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldi
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 43 bin 736'ya yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 43 bin 736'ye yükseldi
Takip Et

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 405 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 24 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 43 bin 736 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının da 103 bin 370'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırıları düzenlediİsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırıları düzenlediDünya
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Trump'la değişecek jeopolitik gerçeklere Avrupa hazır olmalıAB Yüksek Temsilcisi Borrell: Trump'la değişecek jeopolitik gerçeklere Avrupa hazır olmalıDünya

 

Dünya
İsrail’den Trump’a seçim hediyesi! ABD basını yazdı: Amaç erken bir dış politika zaferi kazandırmak
İsrail’den Trump’a seçim hediyesi: Amaç erken bir dış politika zaferi kazandırmak
AB ülkelerinde şirket iflasları arttı
AB ülkelerinde şirket iflasları arttı
Donald Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendiriyor
Donald Trump, yeni dönemdeki ekibini şekillendiriyor
ABD, bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
ABD, bu yıl ve gelecek yıl için petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı ABD'de gelecek hafta oylanacak
İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı ABD'de gelecek hafta oylanacak
Amerika-İslam İlişkileri Konseyi, Biden'ı "savaş suçlusu" görüyor
Amerika-İslam İlişkileri Konseyi, Biden'ı "savaş suçlusu" görüyor