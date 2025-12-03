İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 117 oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 360 kişinin öldüğü, 922 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 617 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 117'ye, yaralıların sayısının 170 bin 999'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail ateşkes dinlemiyor!

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde işgal ettiği bölgelerde çok sayıda binayı patlatarak yıktı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan bölgeleri, topçu atışıyla bombaladı.

İsrail ordusunun saldırılarının can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail askerlerinin ateşkese rağmen Gazze'de açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde İsrail askerlerinin bir Filistinliye ateş açtığını belirtti.

Basal, saldırıya uğrayan Filistinlinin kurtarılamadığını ifade etti.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda, en az 70 bin 112 kişinin hayatını kaybettiği, 170 bin 986 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

"İsrail ateşkesi ihlal etmeye ve yerinden edilmiş insanları hedef almaya devam ediyor"

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini tırmandırmayı sürdürdüğü, çekildiği bölgeler olarak tanımlanan "Sarı Hattın" dışındaki barınma merkezlerini ve yerinden edilenlerin kamplarını hedef aldığını ifade etti.

Bu saldırılarda Filistinlilerin hayatlarını kaybettiği ya da yaralandığını hatırlatan Kasım, ordunun Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bölgelerde bombalama ve binaları havaya uçurma yoluyla günlük ihlallerini de sürdürdüğünü kaydetti.

Hamas Sözcüsü Kasım, arabulucular ve garantör ülkeleri, İsrail'i bu ihlalleri durdurmak ve saldırıların tamamen durdurulmasına ilişkin üzerinde uzlaşılan maddelere uymaya zorlamak için, harekete geçmeye çağırdı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.