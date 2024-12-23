  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrailli milletvekilinden Netanyahu yorumu: Orta Doğu'nun ayakta kalan son diktatörü
Takip Et

İsrailli milletvekilinden Netanyahu yorumu: Orta Doğu'nun ayakta kalan son diktatörü

İsrailli Arap Milletvekili Ahmed et-Tiybi, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'nun "ayakta kalan son diktatörü" olduğunu öne sürdü.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrailli milletvekilinden Netanyahu yorumu: Orta Doğu'nun ayakta kalan son diktatörü
Takip Et

Ortak Liste Partisi Başkanı Tiybi, Knesset oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Orta Doğu'nun "son diktatörü" olduğunu savundu.

Netanyahu'ya hitaben Tiybi, "Esad rejiminin devrilmesinden sonra ayakta kalan son Ortadoğu diktatörü sizsiniz.” ifadesini kullandı.​​​​​​​

Tiybi, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki sistematik ayrımcılığa ilişkin meclis kürsüsünden sık sık Netanyahu'yu eleştiren açıklamalarda bulunuyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Esed rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Fransa'da yeni hükümet kuruldu! 2 eski başbakan kabinedeFransa'da yeni hükümet kuruldu! 2 eski başbakan kabinedeDünya

 

Putin "Oreşnik tarihi bir icat" deyip duyurdu: Böylesi bir silah daha önce geliştirilmediPutin "Oreşnik tarihi bir icat" deyip duyurdu: Böylesi bir silah daha önce geliştirilmediDünya

 

Dünya
5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Noel pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı
Noel pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı
Yeni Suriye Hükümeti şekilleniyor! İşte görev dağılımı...
Yeni Suriye Hükümeti şekilleniyor! İşte görev dağılımı...
Fransa'da yeni hükümet kuruldu! 2 eski başbakan kabinede
Fransa'da yeni hükümet kuruldu! 2 eski başbakan kabinede
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Krizden tek çıkış yolu seçimlerin yenilenmesidir
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Krizden tek çıkış yolu seçimlerin yenilenmesidir
Netanyahu'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: Bazı ilerlemeler var
Netanyahu'dan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: Bazı ilerlemeler var
Putin "Oreşnik tarihi bir icat" deyip duyurdu: Böylesi bir silah daha önce geliştirilmedi
Putin "Oreşnik tarihi bir icat" deyip duyurdu: Böylesi bir silah daha önce geliştirilmedi