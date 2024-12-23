Putin "Oreşnik tarihi bir icat" deyip duyurdu: Böylesi bir silah daha önce geliştirilmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik balistik füzesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin "Oreşnik sadece bu yılın olayı değil aynı zamanda tarihsel öneme sahip bir olay. Füze ve uzay endüstrisi açısından eşsiz bir yere sahip." dedi.

"Biz de Oreşnik'i ateşleyelim, bakalım ne olacak"

Vladimir Putin geçtiğimiz hafta katıldığı TV programında ise Batılı liderlere seslenmiş ve "Eğer Oreşnik'in başarısından şüphe içindeyseniz o zaman teknolojik bir deney yapalım. Elinizde bulunan bütün hava savunma sistemlerini Kiev'e getirin ve bir hedef seçin. Biz de Oreşnik'i ateşleyelim. Bakalım ne olacak." diyerek meydan okumuştu.

Oreşnik'in özellikleri neler

Oreşnik balistik füzesi ile ilgili detaylı bilgi yok ancak Oreşnik'in aslında RS-26 Rubezh balistik füzesinin biraz daha geliştirilmiş hâli olduğu düşünülüyor. Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh de Oreşnik'in aslında daha önce geliştirilmiş füzelerin biraz daha gelişmiş bir türü olduğunu iddia etmişti.

Oreşnik, 3 farklı kısımdan oluşuyor. En alt katmanında katı bir yakıt bulunuyor. Saatte 12500 kilometre hıza ulaşabilen Oreşnik balistik füzesi atmosferi aşıyor. Atmosferi aşan füze daha sonra yeryüzüne yönelerek tek bir savaş başlığında taşıdığı 6 ayrı füzeye ayrılıyor. Her bir füze de içindeki misket bombaları ile etrafa saçılıyor. Oreşnik ayrıca yeryüzüne düşerken salınarak hareket ettiğinden hava savunma sistemlerinin müdahalesini zorlaştırıyor.