İsviçre'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

İsviçre İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Eylül'de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 0,8 ile son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin yıllık enflasyona ilişkin meydan tahmini yüzde 1 seviyesindeydi. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 1,1 olmuştu.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici fiyatları düştü

Tüketici fiyatları Eylül'de aylık bazda ise yüzde 0,3 düştü. Bu rakam anketteki yüzde 0,1'lik düşüş tahminini altında gerçekleşmiş oldu.

İsviçre şu anda Avrupa'nın en düşük enflasyonlarından birine sahip ülkelerden biri. Euro Bölgesi'nden gelen veriler, enflasyonun 2021'den bu yana ilk kez yüzde 2'nin altına düştüğünü göstermişti. Avrupa Birliği uyumlu verilere göre İsviçre'de yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde.

İsviçre'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, İsviçre Merkez Bankası'nı (SNB) daha fazla faiz indirimi yapmasının önünü açabilir.

Daha fazla indirim 'olası'

SNB geçen hafta borçlanma maliyetlerini 3. kez düşürerek yüzde 1,25'ten 1 seviyesine çekmişti. Bankanın yeni başkanı Martin Schlegel daha fazla indirimin 'olası' göründüğünü söyledi.

Salı günü yaptığı bir konuşmada Schlegel, İsviçre'de tüketici fiyatlarındaki büyümenin şu anda yalnızca hizmetlerden kaynaklandığını, mal maliyetlerinin ise düştüğünü vurguladı. Ayrıca kira fiyatlarındaki artışın da enflasyona ciddi katkıda bulunduğunu belirtti.