Japonya yabancı çalışanlara kapılarını açıyor! Nitelikli iş gücü sıkıntısı hafifletilecek

Japonya hükümeti, ciddi işgücü sıkıntısını hafifletme çabalarının bir parçası olarak, ülkenin belirlenmiş vasıflı işçi programı kapsamında yabancı uyrukluların evde bakım hizmetlerinden yararlanmasına izin veren bir plan sundu.

Restoran ve sanayide çalışacak yabancılar için şartlar hafifletilecek

The Japan Times'ın haberine göre, hükümet ayrıca, işgücü sıkıntısıyla boğuşan restoran sektörü ve endüstriyel ürün üreticilerinde daha fazla yabancının çalışabilmesi için düzenlemelerin hafifletilmesini önerdi.

Öneriler, ülkenin yabancı işçileri kabul etme programlarında revizyonları görüşen Adalet Bakanlığı panelinin ilk toplantısına sunuldu. Hükümet, göç kontrol yasasına dayanarak her sektör için ilgili operasyonel yönergeleri bu baharda değiştirmeyi hedefliyor.

2019 yılında uygulamaya konulan Özel Nitelikli İşçi Programı, belirli becerilere sahip yabancıların 10'dan fazla sektörde çalışabilmelerine ve orta ve uzun vadede ülkede kalabilmelerine olanak sağlıyor.

Evde bakım hizmetlerinde yabancı çalışanlara kapılarını açacak

Hemşirelik sektöründe, yabancılar şu anda evde bakım hizmetlerine katılamıyor. Öneriye göre, eğitim almak gibi belirli koşulları karşılamaları halinde bunu yapmalarına izin verilecek.

Restoran sektöründe, eğlence işletmeleri yasası kapsamında lisanslı işletmeler şu anda programdan hariç tutuluyor. Hükümet, yabancı uyrukluların yalnızca otel ve hanlardaki restoranlarda çalışmasına izin vermeyi planlıyor.

Hükümet, endüstriyel ürün üreticilerinde çalışan yabancı uyrukluların sayısını artırmaya karar verdi. Gerekli hazırlıkların bir parçası olarak, işletmelerin yabancı işçiler için beceri değerlendirme testleri yürütmek gibi görevlerden sorumlu bir organizasyon başlatmaları bekleniyor.

Yabancılar için beceri geliştirme programı devreye alınacak

Hükümet, mevcut teknik stajyer programının yerini alacak yabancı uyruklular için yeni bir beceri geliştirme programının işletilmesine ilişkin kuralları görüşmek üzere başka bir uzman paneli toplantısı düzenledi.

Yerel şirketlerde yabancı işçi sayısı artırılacak

Toplantıda sunulan planlar arasında, yerel şirketler tarafından kabul edilen yabancı işçi sayısının artırılması ve ücretlerin yüksek olduğu kentsel alanlarda yabancı işçi yoğunlaşmasının önlenmesi de yer alıyor.

Hükümet ayrıca yabancı çalışanların Japonya'ya gelmeden önce kendi ülkelerindeki ev sahibi acentelere ödedikleri ücretlere bir üst sınır koyacak. Bu düzenlemeye göre, ücretlerin Japonya'da kazanılan iki aylık maaşa eşdeğer olması yönünde karar alınacağı belirtiliyor.

Nisan 2027'de başlayacak mali yılda yeni beceri geliştirme programını tanıtmayı hedefleyen hükümet, bu yılın yaz aylarında operasyonel kurallara ilişkin bakanlık kararnamelerini duyurmayı planlıyor.