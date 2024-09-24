Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 7’ye yükseldi

Japonya’nın Ishikawa eyaletini vuran şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

Yerel yetkililere göre yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) desteğiyle sürerken, 5 bin hanede su kesintilerinin devam ettiği, 3 bin 500 hanede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Dün 115 olan ulaşılamayan yerleşim birimi sayısının yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından bugün 56’ya düştüğü aktarıldı. Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden olan Wajima şehrindeki tüm ilkokul ve ortaokullarda bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Japonya'nın Ishikawa eyaleti cumartesi sabahı itibariyle rekor düzeyde şiddetli yağış almış, birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Nehir taşkınları yaşanırken, binlerce hane elektriksiz ve susuz kalmıştı.