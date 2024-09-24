İtalya Başbakanı Meloni: BMGK reformu herkes için yapılırsa anlamlı olur

79. BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunan Meloni, BM Geleceğin Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

"İtalya, BM'nin sadık bir destekçisidir"

İklim değişikliği, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, insani ve sağlık krizleri, uluslararası suçlar, Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası güvenliği giderek daha da zorlaştıran silahlı çatışmalar gibi karmaşık bir senaryo karşısında harekete geçmeleri gerektiğini dile getiren Meloni, "Hiçbir devlet, zamanımızın krizlerini yönetemez. Bu nedenle İtalya, çok taraflılığın ve onun en önemli temsili kurumu olan ve her sesin duyulduğu BM'nin sadık bir destekçisidir." dedi.

"Reform, sadece bazıları için değil, herkes için yapılırsa anlamlı olur"

Başbakan Meloni, BM Güvenlik Konseyine yönelik reform tartışmalarına ilişkin ülkesinin tutumunu yineleyerek, "Reform, sadece bazıları için değil, herkes için yapılırsa anlamlı olur. Biz yeni hiyerarşiler yaratmakla ilgilenmiyoruz. Birinci sınıf, ikinci sınıf ulusların olduğuna inanmıyoruz. Milletler, tarihleriyle ve kendilerine has özellikleriyle mevcutturlar ve vatandaşların da hepsi aynı haklara sahiptir çünkü bireyler özgür ve eşit doğarlar." diye konuştu.

Meloni, çok taraflılığın rolünün iyi niyet dolu gereksiz belgeler yazmak için buluşulacak bir kulüp olmadığını, kararlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Başbakan Meloni, bu noktada uluslararası işbirliği hususunu yeni bir şekilde düşünmeleri gerektiğini, İtalya olarak Afrika'nın gelişimine yönelik bu kıtanın ülkeleriyle eşitlik, saygı ve herkesle işbirliğine dayalı bir yaklaşımla kalkınma hamlesi "Mattei Planı"nı başlattıklarını da ifade etti.

Meloni, bu konudaki reçetelerinin, "göç etmek zorunda kalmama hakkı" olduğunu söyledi.

Meloni, büyük teknoloji firmalarının üst yöneticileriyle görüştü

79. BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Meloni, burada bazı üst düzey teknoloji ve inovasyon şirketlerinin başındaki isimlerle de bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin, Google-Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, Motorola Üst Yöneticisi Greg Brown ve Open AI Üst Yöneticisi Sam Altman ile görüşmelerinde yapay zeka, küresel teknolojik ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri ele aldığı ayrıca bu grupların İtalya'daki yatırım planlarının görüşüldüğü belirtildi.