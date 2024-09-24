Asya-Pasifik piyasaları yükselişte!

Asya-Pasifik piyasaları, Çin'deki hisselerin öncülüğünde Salı günü yükselişle kapandı. Pekin'de düzenlenen nadir bir basın toplantısında, Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, bir dizi politika gevşetme önlemi açıkladı. Bu hamleler, bölgedeki hisse senetlerinde kayda değer bir artışa yol açtı.

Çin Merkez Bankası’ndan gevşeme adımları

CNBC-e'nin haberine göre; Çin Halk Bankası, bankalar için zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşüreceğini duyurdu, ancak bu indirimin zamanlaması hakkında net bir bilgi vermedi. Ayrıca, 7 günlük ters repo oranının yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e indirileceği açıklandı. Banka yetkilileri, kredi ana faiz oranlarında da 0,2 ila 0,25 puan arasında bir indirim yapabileceklerini belirtti, ancak bu indirimin bir yıllık mı yoksa beş yıllık mı olacağı henüz net değil.

Pan'ın açıkladığı diğer önlemler arasında ikinci konutlar için peşinatların düşürülmesi ve 1 trilyon yuan (yaklaşık 141,78 milyar dolar) uzun vadeli fon sağlanması da yer alıyor. Bu adımlar, özellikle gayrimenkul sektöründe önemli bir canlanma beklentisi yarattı.

Piyasalar ve uzmanların yorumları

Hong Kong'un Hang Seng endeksi açılışta yüzde 2,35 artarken, Çin’in ana kara piyasalarındaki CSI 300 endeksi yüzde 1 oranında yükseldi. Bu yükselişe gayrimenkul hisseleri öncülük etti. CNBC'nin "Street Signs Asia" programında konuşan Bank of America Çin Stratejisti Winnie Wu, bu adımların "piyasada yatırımcı güvenini artırmak için büyük bir adım" olduğunu belirtti. Ancak Wu, kısa vadede bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde olumlu bir görünüm olmasına rağmen, iç tüketimin toparlanmasının daha uzun süreceğini vurguladı.

Diğer Asya-Pasifik piyasalarındaki gelişmeler

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,37 yükselirken, Topix yüzde 1 oranında arttı. Nikkei endeksi, 3 Eylül'den bu yana ilk kez 38.000 seviyesini aştı. Güney Kore’nin Kospi endeksi yatay seyrederken, küçük ölçekli Kosdaq yüzde 0,85 oranında yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz kararını beklerken yatay kaldı.

ABD piyasaları da yükselişte

ABD'de ise Nasdaq Composite endeksi yüzde 0,14 artarken, S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Ortalaması Pazartesi günkü işlem seansında yeni kapanış zirvelerine ulaştı. Dow Jones Sanayi Ortalaması, 61,29 puan veya yüzde 0,15 artışla 42.124,65 puandan kapandı.

Bu gelişmeler, küresel piyasalarda Çin’in atacağı adımların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Piyasalardaki bu pozitif hareketlilik, yatırımcıların güvenini artırırken, ilerleyen günlerde daha fazla mali politika ve yapısal reformun gerekli olabileceği belirtiliyor.