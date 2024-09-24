Çin Merkez Bankası'ndan kapsamlı teşvik paketi

Çin Merkez Bankası (PBOC), ülkenin bu yılki yüzde 5 büyüme hedefini tutturma yolunda en kapsamlı teşvik paketini açıkladı.

Zorunlu karşılıklar 0,5 yüzde puan düşürüldü

Bloomberg'in haberine göre, PBOC Başkanı Pan Gongsheng yedi günlük ters repo faizinin yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e indirildiğini, zorunlu karşılıkların 0,5 yüzde puan düşürülerek 1 trilyon yuanlık (142 milyar dolarlık) likidite sağlanacağını duyurdu.

Banka böylece zorunlu karşılıkları en az 2020’den bu yana en düşük seviyesine çekti.

PBOC konut kredi faizlerini indirirken ikinci konut alımlarını düzenleyen kuralları yumuşattı.

Menkul kıymet şirketleri, fonlar ve sigorta şirketleri merkez bankası kaynaklarından faydalanabilecek

Pan’ın paketine hisse senetleri piyasalarına destek önlemleri de girdi. Buna göre menkul kıymet şirketleri, fonlar ve sigorta şirketleri hisse satın almak için merkez bankası kaynaklarından faydalanabilecek.

Finansal piyasalar paketi olumlu karşılarken CSI 300 beşinci işlem gününde de artıda seyretti. Çin 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 2’ye kadar geriledi.

Ekonomistler paketin beklentileri aştığını dile getirse de Çin ekonomisinin sorunlarına bütüncül bir çözüm getirmekten uzak olduğunu dile getirdi. Paketin bir bazuka olmaktan çok uzak olduğunu belirten ANZ Çin Ekonomisti Raymond Yeung “Konut kredi faiz indiriminin konut piyasasını ne kadar toparlayacağından emin değiliz” yorumunu yaptı. Eastspring Investments Hisse Analisti Ken Wong ise destekleyici parasal gevşeme adımlarının olumlu olduğunu, ancak dördüncü çeyrek büyümesini sağlamlaştırmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Her şeyi çözmeye yardımcı olabilecek sihirli bir değnek olduğunu söylemek zor"

Eastspring Investments Hong Kong Ltd.'de Asya Hisse Senedi Portföyü Uzmanı olan Ken Wong, "Her şeyi çözmeye yardımcı olabilecek sihirli bir değnek olduğunu söylemek zor. Uyumlu parasal genişleme önlemlerine sahip olmak iyi olsa da, dördüncü çeyrek büyümesini sağlamlaştırmaya yardımcı olmak için daha fazla şey yapılması gerekiyor." dedi.