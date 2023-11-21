Japonya'dan Gazze'deki insani krize çözüm için acil eyleme geçilmesi çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, bu ay içinde kentte gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gazze Şeridi'ne yönelik yapılan çağrıları anımsattı.

Gazze'deki insani krize çözüm amacıyla gıda, su, tıbbi bakım ve yakıta engelsiz erişimin sağlanması için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineleyen Kamikawa, ilgili tüm tarafların uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğini belirtti.

Kamikawa, söz konusu çağrının, "insani yardımın engellenmeden sağlanması için acil eyleme geçilmesi, insani yardımların kolaylaştırılması için (çatışmalara) insani bir ara verilmesi ve bir insani koridor oluşturmayı" kapsadığını söyledi.

Gazze'de gidişatın anbean değiştiğini belirten Japon Bakan, G7 üyeleri ve uluslararası kuruluşlarla güçlü iletişimi sürdüreceklerini ve bölgede insani durumun iyileştirilmesine yönelik diplomatik çabaları ısrarla sürdüreceklerini bildirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 66, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu öldü.