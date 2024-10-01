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Japonya'nın yeni Maliye Bakanı "Abenomics" savunucusu

Japonya'da yeni Başbakan Ishiba, Maliye Bakanı olarak Katsunobu Kato'yu seçti. Kato, eski Başbakan Shinzo Abe'nin "Abenomics" olarak adlandırılan ekonomi politikalarının savunucularından olarak biliniyor.

Haber Merkezi
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Japonya'nın yeni Maliye Bakanı "Abenomics" savunucusu
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Japonya'nın yeni Başbakanı Shigeru Ishiba, bir sonraki kabinenin ekonomik stratejisine ilişkin endişeleri hafifletmek amacıyla, eski Başbakan Shinzo Abe'nin "Abenomics" politikalarının savunucularından birini maliye bakanı olarak atadı.

Başbakan Ishiba, yeni hükümeti kurarken Maliye Bakanı olarak Katsunobu Kato'yu seçti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik yarışında Ishiba'ya karşı kaybeden sekiz aday arasında yer alan Kato, kampanyası sırasında Abenomics'in hane halkının gelirini iki katına çıkarmaya yardımcı olacağına söz verdi. Kato, iç yatırımı artırmak ve bölgesel ekonomileri canlandırmak için harcamaları finanse edecek bir teşvik paketi hazırlama çağrısında bulundu. "Japonya deflasyondan çıkmanın eşiğinde. Ücretleri ve sermaye harcamalarını artırmaya odaklanarak bu hamleyi durdurmamalı ve hızlandırmalıyız" dedi. Ancak Kato, ikinci turda Ishiba tarafından mağlup edilen bir diğer LDP lider adayı Sanae Takaichi gibi faiz artırımlarına karşı çıkan biri kadar açık değil.

Shinzo Abe

Uğradığı silahlı saldırı sonucu Temmuz 2022'de hayatını kaybeden Shinzo Abe, ekonomide liberal bir görüşte olurken, 2012'de başladığı başbakanlık görevini 7 yıl 8 ay boyunca yürüttü. 2020 yılında görevinden istifa eden Abe, mali genişlemeye dayalı para politikası ve teşvikler, yapısal reformlarla 1990'lardan başlayan stagflasyon ve durgunluktaki Japon ekonomisini canlandırmaya çalışmıştı.

Katsunobu Kato kimdir? 

Katsunobu Katō, 2017, 2019 ve 2022'de üç kez bakanlık koltuğuna otururken, Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlıkları yaptı. Liberal Demokrat Parti üyesi Kato, 2003'ten beri Temsilciler Meclisi üyesi olurken, Tokyo Üniversitesi'nde ekonomi okuyan Kato, siyasetten önce Maliye Bakanlığı'nda görev aldı. 

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