Kamal Harris'ten Biden'a: İki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da Ulusal Kolej Spor Birliği (NCAA) şampiyonu olan takımlarla bir araya geldi. Harris, Biden'ın desteğinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarının ve yaptıklarının “modern tarihte eşi benzeri” olmadığını ifade ederek, “Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı” dedi.



Biden'ın söz konusu etkinliğe katılmak istediğini ama Covid-19 nedeniyle katılamadığını aktaran Harris, Biden'ın hızla iyileştiğini belirtti. Adaylığı hakkında açıklama yapmayan Harris, etkinliğin ardından kampanya ekibi ile görüşmek üzere Delaware eyaletine gidecek.