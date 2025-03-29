  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyor
Takip Et

Kanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın egemenliğine "saygı duyduğunu" ve iki ülkenin "geniş kapsamlı ekonomik ve güvenlik ortaklığı müzakeresi" başlatma konusunda anlaştığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanada Başbakanı Carney: Trump, Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyor
Takip Et

​​​​​​Carney, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Kanada'nın Montreal kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Trump, hem özel hem de kamuya açık açıklamalarında Kanada'nın egemenliğine saygı duyuyor"

Trump'ın Kanada'nın egemenliğine yönelik tavrına dikkati çeken Carney, "Başkan Trump, hem özel hem de kamuya açık açıklamalarında Kanada'nın egemenliğine saygı duyduğunu ifade etti." dedi.

Carney, ABD'nin Kanada menşeli çelik, alüminyum ve otomobil ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerine ilişkin, "Başkan Trump, tarifeleri geri çekme yönünde bir beyanda bulunmadı. Ancak bu sürecin bir başlangıç olduğunu vurguladım. Yoğun görüşmelerin önemini bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin değişim sürecinde olduğunu anlatan Carney, Kanada'nın hızla değişen küresel dinamiklere uyum sağlamasının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Carney, iki ülkenin daha önce sahip oldukları, derin ekonomik entegrasyona ve askeri işbirliğine dayalı eski ilişkisinin sona erdiğini belirterek, Kanada ekonomisinin "temelden yeniden tasarlanması" gerektiğini kaydetti.

"Trump, ABD ekonomisinde köklü bir dönüşüm hedefliyor"

ABD ekonomisinde Trump yönetimiyle büyük değişimler yaşandığını aktaran Carney, "Trump, ABD ekonomisinde köklü bir dönüşüm hedefliyor. Bazı sektörlerin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olacak. Bu süreç, ekonomik dalgalanmalara, enflasyon riskine ve muhtemelen büyümede yavaşlamaya yol açabilir." diye konuştu.

Trump, vergiler konusunda anlaşmaya açık olduğuna işaret ettiTrump, vergiler konusunda anlaşmaya açık olduğuna işaret ettiDünya
ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandıABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandıDünya
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 50 bin 277'ye yükseldiİsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 50 bin 277'ye yükseldiDünya

 

Dünya
İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı cevap
İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı cevap
Rusya, Ukrayna'daki 3 yerleşim birimini ele geçirdi
Rusya, Ukrayna'daki 3 yerleşim birimini ele geçirdi
Çin'de de hissedilen şiddetli depremden yeni görüntü: Hemşireler bebekleri yalnız bırakmadı
Çin'de de hissedilen şiddetli depremden yeni görüntü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 50 bin 277'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 50 bin 277'ye yükseldi
BM'den Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki
BM'den Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına tepki
ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
ABD'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı