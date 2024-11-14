Katar Emiri: Türkiye ile ortaklıklarımızı güçlendirmek için heyecanlıyız

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, X hesabından bugünkü Ankara ziyaretine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Şeyh Temim, "Katar-Türk Yüksek Stratejik Komite'nin bugün Ankara'daki onuncu toplantısında kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmede, stratejik ilişkilerimizi her alanda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirerek sürdürme niyetimizi vurguladım. İkili ortaklıklarımızı güçlendirmek, tarihi dostluğumuzu pekiştirmek adına karşılıklı olarak gördüğüm heyecandan memnuniyet duydum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etmiş, toplantının ardından iki ülke arasında 8 anlaşma imzalanmıştı.