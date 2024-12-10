Katar, Suudi Arabistan ve Irak'tan İsrail'in Suriye'deki toprak gaspına kınama!

Katar Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü, Doha'nın İsrail müdahalesini "tehlikeli bir gelişme ve Suriye'nin egemenliğine ve birliğine yönelik açık bir saldırı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali" olarak gördüğünü söyledi.

Bakanlık "İsrail işgalinin, Suriye topraklarını işgal etme girişimleri de dahil olmak üzere, uyguladığı bir oldubittiyi dayatma politikası, bölgeyi daha fazla şiddete ve gerginliğe sürükleyecektir" diye ekledi.

"İsrail, uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor"

Suudi Arabistan, Pazartesi günü İsrail'in hamlelerini sert bir şekilde eleştirerek, "İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ettiğini ve Suriye'nin güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlama şansını sabote etme kararlılığını" doğruladığını söyledi.

Krallığın Dışişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası toplumu İsrail harekatını kınamaya çağırdı ve Golan Tepeleri'nin işgal altındaki bir Arap toprağı olduğunu vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Irak "Suriye'nin egemenliğini ve bütünlüğünü koruma önemini vurguluyor ve BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluğunu yerine getirmeye ve bu saldırganlığı kınamaya... ve buna son vermeye çağırıyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail, ülkedeki silahlı muhalefetin Pazar günü erken saatlerde eski Devlet Başkanı Beşşar Esad hükümetini devirmesinin ardından Suriye'ye saldırmaya başladı.