AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Merz ile mükemmel bir fikir alışverişinde bulunduk

Von der Leyen, Almanya'nın yeni Başbakanı Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

"Merz ile mükemmel bir fikir alışverişinde bulunduk"

Merz'in ziyaretinin 9 Mayıs Avrupa Günü'ne denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren von der Leyen, "Mükemmel bir fikir alışverişinde bulunduk ve ikimiz de 'aciliyet zihniyetine' geçmemiz gerektiği konusunda anlaştık." dedi.

Von der Leyen, Merz ile rekabetçilik, inovasyon, enerji güvenliği ve kolay erişilebilir bir sermaye piyasasının sağlanması gibi konularda yazdan önce bir ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Kendisi de Alman bir siyasetçi olan von der Leyen, ülkesinin Avrupa ve yabancı pazarlarla yakın bağları olan küresel bir güç merkezi olduğunu ve Avrupa'nın da her zamankinden daha çekici bir ticaret ortağı haline geldiğini anlattı.

Ukrayna

Von der Leyen, Merz ile Ukrayna'daki durumu da ele aldıklarını belirterek, "Bence her şeyden önce, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından önerilen 30 günlük ateşkesin kabul edilmesi ve ardından uygulanması önemli." ifadesini kullandı.

Merz ile Ukrayna'yı askeri olarak daha güçlü bir konuma getirmek gerekliliği konusunda anlaştıklarını belirten von der Leyen, "Ancak Avrupa'da ek savunma harcamalarına da ihtiyacımız var. Friedrich'in Alman savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma girişimini memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Düzensiz göçle mücadele

Von der Leyen, son olarak, düzensiz göçle mücadeleyi de ele aldıklarını kaydederek, bu hedef için AB olarak ek 3 milyar Euro sağlayacaklarını duyurdu.

Komşu ülkelerle kurulan ortaklıkların sonuç verdiğini aktaran von der Leyen, "Bu yıl yasadışı varışlar yüzde 30 oranında azaldı. Üye ülkelerin geri dönüşleri artırması gerekiyor. Olumsuz sığınma kararı alan göçmenlerin yalnızca yüzde 20'si ülkelerine geri gönderiliyor. Mart ayında Komisyon geri dönüşler hakkında bir teklif sundu. Şimdi üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosunun rollerini oynaması gerekiyor." diye konuştu.

Von der Leyen, Almanya'nın AB'nin iç sınırlarında uyguladığı ve Şengen ruhuna aykırı olduğu eleştirilerine maruz kalan kontrollerle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Üye ülkeler iç sınırlarda sınır kontrolleri uygulayabilirler. Bunun, bu konuya uyan kurallar çerçevesinde olması ve zaman sınırlı olması gerekir. İkinci ön koşul, Komisyon ile yakın bir şekilde koordine edilmesidir. Anladığım kadarıyla, Almanya komşu ülkelerle bağlantı kuruyor."

"Trump ile ikimizin de üzerinde anlaşabileceğimiz bir çözüme sahip olmak istiyorum"

Bir gazeteci, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün von der Leyen için söylediği “harika bir lider” ifadesini hatırlatarak, bunun von der Leyen’in kısa süre içinde Beyaz Saray’ı ziyaret edebileceği anlamına gelip gelmediğini sordu.

Von der Leyen ise gülerek, "İltifatları severim." yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Başkan Trump ile telefonda ve Papa'nın cenazesinde iyi görüşmeler yaptığımı düşünüyorum. Ama benim için önemli olan, Beyaz Saray'a gidersem tartışabileceğimiz bir (AB-ABD ilişkilerine dair) paketin olması. Yani somut olmalı ve ikimizin de üzerinde anlaşabileceğimiz bir çözüme sahip olmak istiyorum. Şu anda yaptığımız iş bu."

Von der Leyen, ABD'nin getirdiği ek gümrük vergileriyle ilgili olarak, "Müzakereli bir çözüm üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dengeli, adil ve karşılıklı olarak faydalı bir çözüm. Atlantik'in her iki yakasını da güçlendiren bir çözüm. Ancak müzakereler başarısız olursa harekete geçeceğiz. Bu yüzden şu anda olası 'yeniden dengeleme önlemleri listesi' üzerinde istişare ediyoruz. Başka bir deyişle, tüm seçenekler masada." değerlendirmesini yaptı.

Göreve 20 Ocak'ta gelen Trump, yemin törenine von der Leyen'i çağırmamış, kulis bilgilerine göre AB tarafından defalarca yapılan görüşme taleplerini geri çevirmişti.

Von der Leyen ile Trump arasında ilk görüşme, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 26 Nisan'da yapılan cenaze töreni sırasında gerçekleşmiş, iki lider resmi bir görüşmede bir araya gelmek için sözleşmişti.

ABD'de yönetim değişikliğinden bu yana, Washington-Brüksel ilişkileri birçok alanda gergin seyrediyor.