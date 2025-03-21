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Kennedy suikastı dosyaları açıldı: Yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi

ABD'de, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının ardından o tarihte görev yapan birçok eski Kongre çalışanı ve hükümet yetkilisine ait sosyal güvenlik numaraları gibi hassas bilgiler ifşa oldu.

Haber Merkezi
AA
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Kennedy suikastı dosyaları açıldı: Yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi
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New York Times gazetesinin (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı bir kararname ile John F. Kennedy suikastına ilişkin belgelerin halkın erişimine açılmasıyla aralarında bir büyükelçinin de yer aldığı yüzlerce Kongre çalışanının ve birçok istihbarat araştırmacısının kişisel bilgileri yayıldı.

Trump yönetimine tepki

Suikastın yaşandığı dönemde görev yapan yüzlerce hükümet yetkilisinin, sosyal güvenlik numaraları gibi hassas bilgilerinin sansürsüz bir şekilde yayımlanan belgeler arasında yer alması Trump yönetimine tepkiye yol açtı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, John F. Kennedy suikastına ilişkin belgeleri tamamıyla yayımlatarak azami şeffaflık gösterme sözünü tuttu." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın talebiyle, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bilgileri ifşa edilen kişiler için bir eylem planı geliştirdiklerine dikkati çeken Leavitt, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin bu kişilere ulaşacağını belirtti.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 1963'teki Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi 23 Ocak'ta imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Trump, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşarak, gazetecilere "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." demişti.

Trump: Sansürleyemezsiniz

Sansür iddialarına cevap veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmıştı.

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