Komşuda taksiler iş bıraktı
Yunanistan'ın Attiki Bölgesi'nde taksiciler, yolcu taşırken otobüs şeritlerini kullanma talebiyle iş bırakma eylemi düzenledi.
AA
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Attiki Taksiciler Sendikasının çağrısıyla yapılan eylem çerçevesinde, taksiciler bugün yerel saatle 09.00'dan 15.00'e kadar iş bıraktı.
Taksiciler iş bırakma eylemiyle en azından yolcu taşırken, otobüsler için ayrılmış şeritlerin kullanılabilmesi gibi taleplerini dile getirdi.
Eylem için bir araya gelen taksiciler, Ulaştırma Bakanlığı önünden araçlarıyla geçti.
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