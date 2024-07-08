Kritik NATO zirvesi öncesi Rusya Kiev'i vurdu! En az 20 ölü

Rusya'nın Pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere birçok şehre düzenlediği saldırılarda bir çocuk hastanesinin hedef alındığı ve saldırılar sonucunda ülke genelinde en az 20 kişinin öldüğü açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırının sonuçlarına ilişkin resmi değerlendirmeler devam ettiği için net yaralı sayısının hala bilinmediğini söyledi.

Kliçko, başkente düzenlenen saldırının iki yıldır süren geniş çaplı Rus işgalinin "en kötü saldırılarından biri" olduğunu belirtti.

euronews'in aktardığına göe askeri yönetim başkanı Sergiy Popko, Kiev'i hedef alan Rus füze saldırılarında en az yedi kişinin öldüğünü söyledi. Popko, "Bu dakika itibariyle yedi kişinin öldüğü bildirildi. Bilgiler güncelleniyor" açıklamasında bulundu.

"Kinzhal füzelerinin önlenmesi çok zor"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın en gelişmiş Rus silahlarından biri olan Kinzhal hipersonik füzelerini kullanarak başkenti vurduğunu söyledi. Kinzhal füzelerinin ses hızının 10 katı hızla uçması nedeniyle önlenmesinin çok zor olduğu bildiriliyor.

Görgü tanıklarına ve yerel yayın organlarına göre Ukrayna'nın başkentindeki binalar patlamalar nedeniyle sallandı.

Kiev yerel yönetimi Solomianskiy, Dniprovskiy, Holosiivskiy ve Shevchenkivskiy bölgelerinde füzelerden düşen enkazların yangın çıkardığını bildirdi. Saldırılar sonrasında Kiev'in çeşitli mahallelerinden kalın duman bulutları yükseldiği görüldü.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrii Yermal, saldırı sırasında çok sayıda insanın sokaklarda bulunduğunu belirtti.

Ambulansların Solomianskiy bölgesine doğru yola çıktığını belirten Yermal, bir çocuk hastanesinin de füze saldırısında hedef alındığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Pazartesi günü 40'tan fazla füzeyle Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk şehirlerini hedef aldığını belirtti.

Ukrayna'nın Krivyi Rih kentine yönelik saldırılarında Pazartesi günü en az 10 kişinin öldüğü ve 31 kişinin de yaralandığı açıklandı.

11 Temmuz'da NATO zirvesi var

Saldırı Washington'da yapılacak üç günlük kritik NATO zirvesinden birkaç gün meydana geldi.

11 Temmuz'da yapılacak NATO-Ukrayna Konsey toplantısı, 32 üye ülkenin Ukrayna'ya destek stratejisini belirlemeyi amaçlıyor.

Rusya, ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasını işgal etti.

Kırım'ın işgalinden kısa sonra, Donbas'ta yer alan, nüfusu etnik Rus ağırlıklı olan Luhansk ve Donetsk oblastları da Rusya'nın desteğiyle Ukrayna yönetimine savaş açtılar ve tanınmayan iki cumhuriyet kurdular. Sonrasında Rusya, Ukrayna işgali kapsamında bu iki cumhuriyeti de ilhak etti.

2022 yılının Şubat ayına gelindiğinde ise Rusya, Ukrayna'nın "Nazilerden arındırılması gerektiğini" öne sürerek ülkeye karşı geniş çaplı bir işgal başlattı ve bilhassa Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar hala sürüyor.