İş Yatırım bir bankayı en çok önerilenler listesinden çıkardı

İş Yatırım’dan yapılan açıklamada Yapı Kredi Bankası’nın listeden çıkartıldığı yerine Garanti Bankası’nın alındığı belirtildi.

Garanti Bankası için hedef fiyatın 165 TL’ye çıkartıldığını vurgulayan İş Yatırım, “Bankanın var olan yüksek karlılığının özellikle bu senenin son çeyreğinde başlayıp 2025 boyunca devam etmesini beklediğimiz faiz oranlarındaki indirim döngüsünden çok olumlu faydalanmasını bekliyoruz. Bankanın 2024’in ilk çeyreğinde ortaya koyduğu ve akran bankalara göre çok daha kuvvetli gözüken karlılığının; yapısal olarak daha güçlü duran marj gelişimi ile genel karlılığa çok olumlu katkı veren faiz dışı gelir tabanının gücü sayesinde gerçekleştiğini görüyoruz” açıklamasını yaptı.

"Olumlu görüşümüzü koruyoruz"

Garanti Bankası’nın sepetteki ağırlığı ise yüzde 13 oldu.

Yapı Kredi Bankası’nı en çok önerilenler listesinden çıkartan İş Yatırım, “Yapı Kredi Bankası ile ilgili orta vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz. Ancak sıkılaşma döneminde özellikle 2024’ün ilk yarısında kardaki momentum kaybı nedeniyle alternatiflere bakmanın daha doğru olabileceğini düşünüyoruz” yorumunda bulundu.

İş Yatırım’ın en çok önerilenler listesinde yer alan diğer şirketler ise şöyle: