Jim Rogers: Yabancı yatırımcı dönecek ancak biraz zaman alacak

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türk ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerdirmelerde bulundu.

Rogers, hayatının farklı dönemlerinde birkaç kez Türk varlıklarına yatırım yaptığını, ancak şu anda herhangi bir Türk varlığında yatırımı olmadığını anlattı.

"Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye'nin ne yaptığını izliyor"

Bir süredir Türk piyasasını takip etmediği için yatırımı bulunmadığını ifade eden Rogers, şöyle devam etti:

"Ancak belki de yeniden (Türk varlıklarına yatırım) başlamam gerekiyor. Türkiye'nin ekonomi politikalarını değiştirmesiyle yabancı yatırımcı geri dönecektir ancak bu biraz zaman alır. Birçok uluslararası yatırımcı Türkiye'nin ne yaptığını izliyor şu anda. Türkiye'nin ekonomik olarak makul adımlar atmasıyla yatırımcılar geri gelecek. Türkiye şu anda doğru adımları atıyorsa, çok iyi bir yatırım olacaktır."

Yatırımcıların düzenleme ve reformların hayata geçtiğini görmek istediğini ve bu nedenle atılan adımları yakından takip ettiğini söyleyen Rogers, "Şimdi biliyorum ki Türkiye piyasasına yeniden bakmalıyım. Ben ve diğer yatırımcılar Türkiye piyasasına yeniden yatırım yapmaya başlamalı" değerlendirmesini yaptı.

"ABD varlıklarından uzaklaştım, Çin varlıkları çok ucuz"

ABD ve Çin hisselerini de değerlendiren Rogers, ABD hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu ve daha da yükselebileceğini belirterek, "Ama bir hisse çok yüksek olduğunda ve enflasyon, faiz gibi sorunlar oluşmaya başladığında, hisselerden uzaklaşılır. Ben de uzaklaştım." diye konuştu.

Rogers, büyük bir konut problemi bulunan ve Kovid-19 salgının etkilerini hala yaşayan Çin'de ise varlıkların ucuz olduğunu dile getirerek, "Şu anda Çin ucuz, piyasa düşükte. Yüksektense düşük olan piyasaya bakmayı tercih ederim" dedi.