  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Londra'da yangın çıktı, havalimanı gece yarısına kadar kapatıldı: 145 bin yolc etkilenecek
Takip Et

Londra'da yangın çıktı, havalimanı gece yarısına kadar kapatıldı: 145 bin yolc etkilenecek

Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyecek. Havacılık veri şirketi Cirium’a göre, kapanmadan yaklaşık 145 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Londra'da yangın çıktı, havalimanı gece yarısına kadar kapatıldı: 145 bin yolc etkilenecek
Takip Et

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

145 bin yolcu etkilendi

Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan Heathrow’un kapanması, Flightradar24’e göre havada olan ve iniş yapması planlanan 100’den fazla uçağın yön değiştirmesine veya kalkış yaptıkları havalimanlarına geri dönmesine yol açtı.

Havacılık veri şirketi Cirium’a göre, kapanmadan yaklaşık 145 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

 

 

 

Dünya
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik
ABD Başkanı Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameyi imzaladı
ABD Başkanı Trump, kritik minerallerin üretimini artırmaya yönelik kararnameyi imzaladı
BM açıkladı: Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
BM açıkladı: Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Trump, Eğitim Bakanlığı'nı kapatan kararnameyi imzaladı: Çok tarihi bir eylem gerçekleştiriyoruz
Trump, Eğitim Bakanlığı'nı kapatan kararnameyi imzaladı: Çok tarihi bir eylem gerçekleştiriyoruz
Trump: Kısa bir süre içerisinde anlaşmayı imzalayacağız
Trump: Kısa bir süre içerisinde anlaşmayı imzalayacağız
ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırımlar
ABD’den İran’a yönelik yeni yaptırımlar