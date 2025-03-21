Londra'da yangın çıktı, havalimanı gece yarısına kadar kapatıldı: 145 bin yolc etkilenecek

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

145 bin yolcu etkilendi

Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan Heathrow’un kapanması, Flightradar24’e göre havada olan ve iniş yapması planlanan 100’den fazla uçağın yön değiştirmesine veya kalkış yaptıkları havalimanlarına geri dönmesine yol açtı.

Havacılık veri şirketi Cirium’a göre, kapanmadan yaklaşık 145 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.