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Luana Alonso Paris Olimpiyat Köyü'nden kovuldu

Paraguaylı yüzücü Luana Alonso, uygunsuz davranışları nedeniyle Paris Olimpiyat Köyü'nden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi
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Luana Alonso Paris Olimpiyat Köyü'nden kovuldu
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Skandalların bir türlü bitmediği Paris Olimpiyatları'nda yeni bir olay daha yaşandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Paraguaylı Olimpiyat yüzücüsü Luana Alonso, resmi sporcu köyünden "uygunsuz bir ortam" yarattığı iddiasıyla çıkarıldı.

Olimpiyat küyünden çıkarıldı

Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso, olimpiyatlarda kadınlar 100 metre kelebekte yarıştığı yüzme yarışında elenerek eleme turunu altıncı sırada bitirdi ve Paris 2024'e erken veda etti.

Ancak Alonso, elenmesinin ardından Paris ve çevresini gezmek için Olimpiyat Köyü'nden ayrıldı. Daha sonra Olimpiyat köyüne geri dönen ünlü yüzücü, uygunuz davranışları nedeniyle Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından köyden çıkarıldı.

Olimpiyat komitesinden açıklama

Paraguay Olimpiyat Komitesi (COP) Başkanı Larissa Schaerer Alonso hakkında, "Alonso bir süredir yüksek performanslı bir sporcunun parametrelerini karşılamıyordu," ifadelerini kullandı. 

Başkan ayrıca, Alonso'nun antrenörü tarafından bildirilen bu durumun, Olimpiyat Oyunları sonrası gözden geçirileceğini de ekledi. Schaerer, "Bu süreçte kendisiyle bazı sorunlar yaşadık," diye konuştu.

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