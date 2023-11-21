Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in saldırılarını kınadı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ordusunun Lübnanlı 2 gazeteciyi öldürmesini kınadı.

Mikati'nin İsrail saldırılarına yönelik tepki açıklaması hükümetin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Al Mayadeen TV muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari'nin de aralarında bulunduğu sivillerin ölümü ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Mikati, İsrail'in suç işlemede herhangi bir sınırının olmadığının bir kez daha kanıtlandığını ifade etti.

Mikati, İsrail'in gazetecileri hedef alarak onun suçlarını ve saldırılarını ortaya çıkaran medyayı susturmaya çalıştığını kaydetti.

Lübnan Başbakanı, saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları ve Al Mayadeen TV'ye başsağlığı diledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere bugün düzenlediği saldırılarda 2'si gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Bir saldırı daha

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasındaki yol üzerinde sivil bir aracı hedef aldı.

Araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenlerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 3'ü gazeteci, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 20 sivil hayatını kaybetmişti.