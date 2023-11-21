İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında silahlı olduğunu iddia ettiği üç gruba hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e ait hava aracının sınırın Lübnan tarafında "silahlı üç grup" tespit ettiği aktarıldı.

Hava saldırısıyla söz konusu grupların hedef alındığı belirtildi. İsrail uçaklarının da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına havan mermileriyle saldırı düzenlendiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail topçularının havan mermilerinin atıldığı noktaları hedef aldığı bildirildi.

2'si gazeteci 3 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu Teyr Harfa beldesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Al Mayadeen TV'nin kadın muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari ile 1 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 3'e yükseldi.

Sivil araca saldırı

Yine NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasındaki yol üzerinde sivil bir aracı hedef aldı.

Araçta bulunan sivillerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.