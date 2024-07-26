Trump'a suikast girişimi: Eski Beyaz Saray doktoru Jackson'dan 'mermi' açıklaması

Trump’a suikast girişimi esnasında sağ kulağına çarpanın ne olduğu üzerindeki tartışmalar devam ediyor.

Teksas'ın Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Trump’ın eski Beyaz Saray doktoru Jackson, mektup yayımlayarak suikast girişimi sırasında Trump’ı kulağından yaralayan şey için "Bunun bir mermiden başka bir şey olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt yok." ifadesini kullandı.

Jackson, 24 Temmuz’daki Kongre oturumunda FBI Direktörü Christopher Wray’ın bunun bir "mermi, şarapnel veya cam olabileceğini" öne sürmesine tepki göstererek, "Kongre, hem hastane hem de benim tarafımdan doğrulanan bu kaydı düzeltmeli. Wray, yanlış ve başka bir şey önermek uygunsuz." dedi.

FBI Direktörü Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin oturumunda "'Trump'ın sağ kulağından yaralanmasına neden olan bir mermi mi yoksa şarapnel veya cam parçası mı?' soruları var." ifadesini kullanmıştı.

Trump da dün gece Truth Social hesabından Wray’e tepki göstermiş ve "FBI Direktörü Christopher Wray, dün Kongre'ye şarapnel, cam veya mermiyle vurulup vurulmadığımdan emin olmadığını söyledi. (FBI bunu hiç kontrol etmedi!)..." mesajını paylaşmıştı.

New York Times gazetesi, suikast anındaki video analizlerinden yararlanarak bugün yayımladığı raporda, Trump'ın merminin sağ kulağını sıyırması sonucu yaralandığı sonucuna varmıştı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.