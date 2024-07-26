Kuzey Kore'de Rusya büyümesi: 7 yıl sonra ekonomide bir ilk yaşadı

Ağır yaptırımlar altında ve içe kapalı bir ülke olan Kuzey Kore’nin ekonomisi 2023 yılında 7 yılın ardından yüzde 3’ün üzerinde büyüdü.

Güney Kore Merkez Bankası tahminlerine göre, Kuzey Kore ekonomisi 2023 yılında yüzde 3,1 oranında büyüdü.

Bankanın tahminlerinde, en son 2016 yılında yüzde 3,9 oranında büyüyen Kuzey Kore ekonomisi, 2017'de de aynı oranda büyürken, 2018 yılında 4,1 oranında küçülme yaşamış, 2019'da yüzde 0,4 oranında yatay bir büyüme sonrasında pandemi yılı olan 2020’de yüzde 4,5, 2021'de yüzde 0,1, 2022'de de yüzde 0,2 oranında yeniden küçülmüştü.

“Kuzey Kore ekonomisi, Kim-Putin bağlarının yakıt silah ticaretini tetiklemesiyle iyileşiyor” başlıklı Bloomberg haberine göre, yıllar sonra ilk kez yüzde 3'ün üzerinde büyümeye imza atan ülke ekonomisi, Kim Jong-un'un yönetiminde de en yüksek büyüme oranı olarak görüldü.

Güney Kore Merkez Bankası’nın raporuna göre, büyümede ağır sanayi ve kimya sektörü etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna Savaşı sonrasında daha da artan yakınlaşmaya dikkat çekilen haberde, iki ülke arasında silah transferlerinin Kim Jong-Un’un rejimini de güçlendirdiği ve ABD ile Güney Kore'yle diplomasiden de uzaklaşıldığı iddia edildi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı kullanılmak için Rusya'ya silah, mühimmat ve füze sevk ettiğini öne süren Güney Kore yönetimi, karşılığında da gıda başta olmak üzere birçok ürün alındığını belirtti.

Rusya ve Kuzey Kore yönetimleri bu iddiaları reddederken, iki ülkenin de üzerinde yaptırım ya da ambargolar bulunuyor.

Geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u ziyaret etmiş, nükleer silaha sahip olan iki ülke arasındaki bu görüşme ABD ve Güney Kore'de de dikkatle izlenmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), geçen aylarda yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'da Kuzey Kore füzelerine ait parçaların bulunduğunu öne sürmüştü.