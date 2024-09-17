  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Lufthansa, İsrail'e giden tüm uçuşları iptal etti
Takip Et

Lufthansa, İsrail'e giden tüm uçuşları iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İsrail'e giden tüm uçuşları iptal etti.

Seren Altay
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lufthansa, İsrail'e giden tüm uçuşları iptal etti
Takip Et

Alman havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının ardından bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Tel Aviv ve Tahran'a 19 Eylül de dahil olmak üzere tüm uçuşların askıya aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Güvenlik durumundaki son değişiklik nedeniyle Lufthansa Grubu havayolları, Tel Aviv (TLV) ve Tahran (IKA) ile olan tüm bağlantıları derhal geçerli olmak üzere askıya almaya karar verdi. Bu, 19 Eylül'e kadar geçerlidir. Bu süre zarfında İsrail ve İran hava sahası da tüm Lufthansa Grup Havayolları tarafından bypass edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ömer Çelik: İsrail savaşı genişletmek istiyorÖmer Çelik: İsrail savaşı genişletmek istiyorGündem

 

ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, 13 milyon dolar veri ihlali cezası ödeyecekŞirket Haberleri

 

Dünya
Gözlemevi: Suriye'de de çağrı cihazları patlatıldı
Gözlemevi: Suriye'de de çağrı cihazları patlatıldı
ABD'den Lübnan'daki patlamaya ilişkin açıklama: İlgimiz yok
ABD'den Lübnan'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama
ABD’den Tayvan'a 228 milyon dolarlık askeri malzeme satışına onay
ABD’den Tayvan'a 228 milyon dolarlık askeri malzeme satışına onay
İsrail'den Lübnan'a siber saldırı: Binlerce yaralı var
İsrail'den Lübnan'a siber saldırı: Binlerce yaralı var
İsrail: Hizbullah’la topyekun savaş her zamankinden daha yakın
İsrail: Hizbullah’la topyekun savaş her zamankinden daha yakın
Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett, mutfak masrafı için borç isteyen kızına para vermedi
Dünyanın en zenginlerinden Warren Buffett, mutfak masrafı için borç isteyen kızına para vermedi