Lufthansa, İsrail'e giden tüm uçuşları iptal etti

Alman havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarının ardından bölgedeki gerilimin artması nedeniyle Tel Aviv ve Tahran'a 19 Eylül de dahil olmak üzere tüm uçuşların askıya aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Güvenlik durumundaki son değişiklik nedeniyle Lufthansa Grubu havayolları, Tel Aviv (TLV) ve Tahran (IKA) ile olan tüm bağlantıları derhal geçerli olmak üzere askıya almaya karar verdi. Bu, 19 Eylül'e kadar geçerlidir. Bu süre zarfında İsrail ve İran hava sahası da tüm Lufthansa Grup Havayolları tarafından bypass edilecektir." ifadelerine yer verildi.