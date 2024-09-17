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ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, 13 milyon dolar veri ihlali cezası ödeyecek

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), AT&T'nin geçen yıl müşterilerini etkileyen veri ihlaliyle ilgili yürütülen soruşturmada 13 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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ABD'li telekomünikasyon şirketi AT&T, 13 milyon dolar veri ihlali cezası ödeyecek
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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından yapılan açıklamada, AT&T ile veri ihlaline ilişkin soruşturmada uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, AT&T'nin, şirketin tedarik zinciri bütünlüğü ve bir satıcının bulut ortamındaki veri ihlaliyle ilgili olarak müşteri bilgilerini koruyup koruyamadığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 milyon dolar ödeyeceği ifade edildi.

Ocak 2023'te AT&T müşteri bilgilerinin satıcının bulut ortamında sızdırıldığı anımsatılan açıklamada, soruşturmada AT&T'nin müşteri bilgilerini korumada başarısız olup olmadığı ve ihlalle bağlantılı olarak makul olmayan gizlilik, siber güvenlik ve satıcı yönetimi uygulamalarında bulunup bulunmadığının incelendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, AT&T'nin, hassas verilerin işlenmesinde uygun süreç ve prosedürlerin iş uygulamalarına entegre edilmesini sağlayarak benzer ihlallerden tüketicileri korumak amacıyla veri yönetimi uygulamalarını güçlendirmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.

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