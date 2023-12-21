Macaristan Başbakanı Orban İsveç'in NATO'ya kabulüne dair Türk-Macar anlaşması iddialarını yanıtladı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bugün düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği teklifinin onaylanması üzerinde bir Macar-Türk anlaşması olmadığını, zamanı geldiğinde buna Macaristan Parlamentosu'nun karar vereceğini söyledi.

İngiltere merkezli Reuters'da yer alan habere göre Orban, konuşmasında Budapeşte'deki iktidar partisi milletvekilleri arasında İsveç'in teklifini onaylama konusunda büyük bir istek olmadığını da aktardı.

İsveç'in başvurusu Türkiye ve Macaristan'ın destek vermeyi reddetmesi nedeniyle gecikti. Şu anda tatilide olan Macaristan Parlamentosu çalışmalarına Şubat ayı ortalarında yeniden başlayacak.