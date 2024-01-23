Martin Luther King'in oğlu Dexter Scott King hayatını kaybetti

ABD'deki yurttaş hakları hareketinin lideri Martin Luther King Jr. ile Coretta Scott King'in en küçük oğlu Dexter Scott King, 22 Ocak Pazartesi günü prostat kanseri sebebiyle 62 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Leah Weber King, yaptığı açıklamada, Dexter Scott King'in Kaliforniya'nın Malibu ilçesindeki evlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Martin Luther King Jr. adına kurulan sivil toplum kuruluşu King Merkezi’nden (The King Center) de Dexter Scott King'in ölümüne ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dr. Martin Luther King Jr. ve Bayan Coretta Scott King'in en küçük oğlu ve üçüncü çocuğu, prostat kanserine karşı verdiği cesur bir mücadelenin ardından bugün, 22 Ocak 2024'te hayata veda etti” denildi.

30 Ocak 1961 yılında Atlanta'da dünyaya gelen Dexter King, adını aynı zamanda bir rahip olan babasının Montgomery'de ilk görev yaptığı Dexter Avenue Baptist Kilisesi'nden alıyordu. Martin Luther King Jr. 1968 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğinde Dexter King, henüz 7 yaşındaydı. Babası gibi Atlanta'daki Morehouse Koleji'nde eğitim gören Dexter King, The King Center'ın başkanlığını da yaptı. Aynı zamanda oyuncu olan Dexter King, 2022 yılında televizyonda yayınlanan "Rosa Park'ın Hikayesi" (The Rosa Parks Story) isimli filmde babasını canlandırdı.