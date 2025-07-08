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El Salvador'daki hapishaneye sınır dışı edilen göçmenler ABD'nin kontrolünde!

El Salvador hükümeti, ABD'den sınır dışı edilerek bu ülkedeki "mega hapishaneye" getirilen göçmenlerin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kontrolünde olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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El Salvador'daki hapishaneye sınır dışı edilen göçmenler ABD'nin kontrolünde!
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El Salvador'un Tecoluca kentindeki "mega hapishane" olarak da bilinen Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) sınır dışı edilmelerine itiraz eden 100'den fazla göçmenin avukatları tarafından mahkemeye başvuruda bulunuldu.

ABD'nin El Salvador'daki hapishaneye sınır dışı edilen göçmenlerin üzerindeki etkisi sürüyor

Başvuru belgelerinde yer alan bilgilere göre, El Salvador hükümeti, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisine yaptıkları açıklamada, Trump yönetiminin ABD'den sınır dışı edilerek CECOT'a gönderilen Venezuelalı göçmenler üzerindeki kontrolünü sürdürdüğünü belirtti.

Yetkililer, "Bu bağlamda, bu kişilerin yargı yetkisi ve hukuki sorumluluğu tamamen yetkili yabancı makamlara aittir." dedi.

Göçmenlerin avukatları ise ABD hükümetinin bu bilgiyi mahkemeye sunmadığını vurgulayarak, "El Salvador, bizim ve diğer herkesin anladığı bir şeyi teyit etti. CECOT'da çürümeye terk edilen Venezuelalılara ne olacağını kontrol eden ABD'dir." ifadesini kullandı.

Avukatlar, konuyla ilgili belgelerin "ABD yönetiminin mahkemeye ya da Amerikan halkına karşı dürüst olmadığını" gösterdiğini söyledi.

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan CECOT, 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak kabul ediliyor.

Trump yönetimi, El Salvador'daki hapishanede tutulan göçmenlerin geri getirilemeyeceğini ve federal mahkemelerin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

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