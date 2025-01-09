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Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a yanıt: Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme fikrine mizahi yanıt vererek, "Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

Haber Merkezi
AA
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Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a yanıt: Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim
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Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın "Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." sözlerine tepki gösterdi.

Sheinbaum, Meksika Körfezi isminin 1607’den beri uluslararası düzeyde tanındığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"1607 yılına ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından resmi isim olarak tanınıyor. Ama neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası’na göre bunu tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

Trump’ın Meksika'yı hedef alan açıklamalarına da değinen Sheinbaum, "Dün Başkan Trump, kusura bakmasın ama yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Meksika’yı halk yönetiyor ve biz burada demokrasiyi güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

1814'te ilan edilen Apatzingan Anayasası'nın önemi

Sheinbaum’un konuşmasında atıfta bulunduğu Apatzingan Anayasası, 22 Ekim 1814'te Meksika’nın Apatzingan kentinde ilan edilen ve bağımsızlık hareketi sırasında oluşturulan ilk anayasa metni olarak kabul ediliyor.

Meksika Körfezi'nin tarihsel kökeni

Amerika kıtasının keşfinden sonra İspanyol kaşifler, bölgede haritalandırma ve keşif çalışmaları gerçekleştirdi. 16. yüzyılın başlarında bölgeye Meksika Körfezi adı verildi ve o zamandan bu yana uluslararası haritalarda bu şekilde anıldığı biliniyor.

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