Morgan Stanley'den piyasalara düzeltme uyarısı
Morgan Stanley, ABD Başkanlık Seçimi, bilançolar ve Fed politikaları nedeniyle hisse senetlerinde düzeltme uyarısında bulundu
Morgan Stanley ABD Hisseleri Baş Stratejisti Mike Wilson, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin, şirket bilançolarına ve Fed politikasına yönelik belirsizliği arttırdığını söyledi.
Wilson, hisse yatırımcılarını fiyatlarda ciddi bir geri çekilme için uyardı.
Bloomberg'de katıldığı yayında konuşan Wilson, "Bugünden itibaren seçime dek yüzde 10 düzeltme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Üçüncü çeyrek dalgalı geçecek” diyerek yatırımcıları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Hisse fiyatlarının bugünden yüksek bir şekilde yılı kapatma ihtimalini düşük gören Wilson, Fed'in olası faiz indirimleri bekletileriyle geri çekilmenin de alım fırsatı yaratabileceğini vurguladı.