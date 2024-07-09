Rusya'daki uzmanlar BRICS'e taleplerin artmasını bekliyor

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30'dan fazla ülkenin katılım için başvuru yaptığı BRICS, küresel ekonomi ve Batı öncülüğündeki uluslararası sistemin çok kutuplu bir düzene dönüştürülmesinde önemli zeminlerden biri olarak gündemde.

BRICS kapsamında 2009'dan bu yana çeşitli seviyelerde toplantılar düzenleniyor. Dönem başkanlığını üstlenen Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da ekimde BRICS zirvesi gerçekleştirilecek.

Başkent Moskova'daki 10. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Uluslararası Forumu'na katılan Rus uzmanlar, BRICS'in gelecekteki konumunu AA muhabirine değerlendirdi.

"BRICS'e yönelik talep artacak"

Primakov Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsüne bağlı Hint Okyanus Bölge Merkezi Başkanı Aleksey Kupriyanov, BRICS'in çok merkezli dünya düzeninde ülkeler arasındaki etkileşimi sağladığını söyledi.

BRICS ülkelerinin ekonomi alanındaki işbirliğine ağırlık verdiğine dikkati çeken Kupriyanov, "Bu yapıda siyasi açıdan hassas konulara yer verilmemesi, yapının askeri blok haline dönüşmeyeceği garantisi gibi özellikler, BRICS’e yönelik ilgiyi arttırıyor." dedi.

Kupriyanov, "Üyeleri arasında dünyanın önde gelen ekonomilere sahip ülke ve liderlerin bulunması, önümüzdeki yıllarda BRICS'e yönelik talebi arttıracak. BRICS'in genişlemesi, dünyayı daha istikrarlı ve barışçıl hale dönüştürecek." değerlendirmesinde bulundu.

"BRICS, Avrasya'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynuyor"

Kalkınma ve Modernizasyon Sorunları Merkezi uzmanı Yelizaveta Potapova da Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nın gerçekleştiğini ve bu toplantıda üye olmayan ve BRICS ile işbirliğini geliştirmeyi planlayan ülke temsilcilerinin de yer aldığını anımsattı.

Bunların arasında Türkiye, Kazakistan ve Belarus'un yanı sıra Bahreyn, Sri Lanka, Küba, Venezuela, Tayland'ın bulunduğuna dikkati çeken Potapova, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantıda, BRICS’in karşılıklı saygı ve anlayış, eşitlik ve dayanışma gibi ilkelerine vurgu yapıldı. Bu, çok kutuplu dünya düzeninin oluşumuna yönelik bir adım. Birliğe dahil olan devletler, dünya yüzölçümünün üçte birinden fazlasını ve dünya nüfusunun yüzde 45'ini oluşturuyor. Dolayısıyla BRICS, eşitlik ilkesini benimseyen diğer ittifaklar ile de işbirliği yapmaya hazır."

BRICS'in Avrasya bölgesinde güvenliğe etkisini değerlendiren Potapova, "BRICS ülkeleri, Avrasya'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynuyor. BRICS, ekonomik açıdan büyük potansiyele sahip ülkelerden oluşuyor. Bu ülkeler, Avrasya’da ekonomi ve ticaret alanındaki işbirliğinin gelişmesini sağlıyor. Ayrıca bu ülkeler, güvenlik ve savunma alanında, terör, siber, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sorunlarla mücadelede işbirliği yapıyor." şeklinde konuştu.

Uzman Potapova, Primakov Okumaları gibi forumlara çeşitli ülkelerden uzmanların katıldığını ve bunun ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve güvenin artmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.