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Myanmar'da can kaybı artıyor! Yıkımın boyutu ortaya çıktı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Myanmar'da can kaybı artıyor! Yıkımın boyutu ortaya çıktı
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Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

 1700 kişinin öldü, 3 bin 400 kişi yaralandı

Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Depremin şiddetli hissedildiği Tayland'da yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı belirtilirken 83 kişinin ise halen kayıp olduğunu aktardı.

Tapınaklar, evler, hastaneler ve okullar zarar gördü

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile onlarca okul ve devlet dairesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

 

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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