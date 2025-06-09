Macron: Grönland'ın satılık olmadığını yineledi

Macron, Fransa’nın ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nın açılışında konuştu. Okyanusların karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ve iklim değişikliği krizinin fikirsel veya göreceli konular değil bilime dayalı olgular olduğunun altını çizen Macron, Arktik ile Atlantik Okyanusu arasında kalan ve Trump’ın ülkesinin kontrolüne almak istediği Grönland Adası'na da değindi.

Macron, “Grönland, alınacak (bir yer) değil Antarktika ve açık denizler de satılık değil.” ifadesini kullandı.

Danimarka'nın Grönland Adası'na 15 Haziran'da ziyarette bulunması beklenen Macron’un Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile de görüşeceği öngörülüyor.

Elysee Sarayının açıklamasına göre 3 lider, "iklim değişikliğini, enerji dönüşümünü, kritik minerallerin arz güvenliğinin yanı sıra Kuzey Atlantik ve Arktik'teki güvenliği" ele alacak.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.