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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 2 bin 886'ya yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldi
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Myanmar Devlet Televizyonu'nun (MRTV) haberine göre ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 2 bin 886'ya yükselirken, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 639'a çıktı.

Arama kurtarma ekipleri, farklı bölgelerdeki enkazlardan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Askeri yönetim, Çin Kızılhaç Derneği'ne ateş açtı

Myanmar Now sitesinin haberine göre askeri yönetimin sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, ordunun, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak üzere kuzeydeki Şan eyaletine doğru yola çıkan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açtığını teyit etti.

Tun, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) kontrolündeki bölgeden geçmeye çalışan 9 araçlı konvoya ilişkin, "Konvoyu durdurmaya çalıştık ama onlar durmadı. Ardından yaklaşık 100 metre öteden uyarı amaçlı ateş ettik" ifadelerini kullandı.

Myanmar'da depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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