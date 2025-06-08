Sağlık ve ekonomi: Alkol tüketimi düşüyor!

Belçika'da 400 bira fabrikası ve 1600'den fazla bira çeşidi üretiliyor. Ancak ülkede bira tüketimi azalıyor.

Belçika Bira Üreticileri Birliği'nin hazırladığı yıllık raporda, ülkenin bira tüketiminin 2024 yılında yüzde 2,1 oranında düştüğü görüldü. 2023 yılında yüzde 6 düşüş olurken, ülkedeki tüketim son 10 yılda yüzde 20 oranında azaldı.

Dernek, tüketimdeki düşüşün nedenlerini, "satın alma gücünün zayıflaması”, “azalan rekabet gücü”, “yüksek maliyetler” ve “istikrarsız jeopolitik ortam" olarak sıralıyor.

Sağlık öne çıkıyor

Bu sebeplerin yanında içki içme alışkanlıklarında değişim ve sağlık endişeleri de öne çıkıyor ve şu şekilde de açıklama yapılıyor:

"Belçikalılar genel olarak daha az alkol alıyor ve dolayısıyla daha az bira içiyor."

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat’ın raporuna göre, AB’de alkollü biralara olan talep genel olarak düşerken, Avrupalı bira üreticileri de uzun süredir bu düşüşe direniyor.

Giderek alkolsüz içecekler giderek daha popüler hale gelirken, bir bar işletmecisi stoklarından şu şekilde bahsediyor:

"Beş yıl önce sadece bir tane alkolsüz bira vardı, şimdi altı tane var.”

Akımlar etkili oluyor

Alkolsüz içeceklerin tüketimindeki artışta, bir ay boyunca alkol almama üzerine kurulan “Dry January” gibi akımlar de etkili olurken, İngiltere'de bu akıma 2025 yılında 15,5 milyon kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Alkolün hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerindeki zararlı etkilerinin giderek daha fazla farkına varan genç nesillerin içki alışkanlıkları değişiyor.

Gençlerde alkol tüketimi düşüyor

The Times'da yayınlanan bir ankete göre, 18 ila 34 yaş arasındaki gençlerin neredeyse yarısı alkol kullanmadığını belirtirken, 2024 YouGov araştırmasında da 18-24 yaş arası İngilizlerin yüzde 44'ünün düşük alkollü ya da alkolsüz içecekleri tercih ettiği görülmüştü.

Birçok genç için alkolsüz içecekler farkındalık ve sağlıklı sosyalleşme sunarken, pandemi sonrası devam eden hayat pahalılığı gibi son yıllardaki sosyo-ekonomik olaylar da alkolle olan ilişkileri yeniden şekillendiriyor.