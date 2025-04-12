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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 689'a çıktı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 689'a çıktı
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Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 689, yaralananların sayısının da 5 bin 20'ye yükseldiği belirtildi.

Kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

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