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Netanyahu: Esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın yürürlüğe giresi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz” dedi.

İHA
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Netanyahu: Esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz
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İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmaya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, Hamas’ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini iddia etti.

Netanyahu, “Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas’a aittir” ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre Hamas’ın esirlerin isimlerini serbest bırakılmalarından en az 24 saat önce bildirmesi gerekiyor.

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