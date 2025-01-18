  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İspanya'da kayak merkezinde telesiyej düştü! Çok sayıda yaralı var
Takip Et

İspanya'da kayak merkezinde telesiyej düştü! Çok sayıda yaralı var

İspanya’nın kuzeyindeki Pireneler Dağları’nda bulunan Astun Kayak merkezinde telesiyejin düşmesi sonucu 17’si ağır 30 kişi yaralandı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya'da kayak merkezinde telesiyej düştü! Çok sayıda yaralı var
Takip Et

İspanya’da kayak merkezinde korkunç anlar yaşandı. Ülkenin kuzeyinde, Fransa sınırında yer alan Pireneler Dağları’nda bulunan Astun Kayak merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple telesiyej düştü. Görgü tanıklarının telesiyejin kayak yapan insanların üstüne düştüğünü belirttiği kazada 17’si ağır 30 kişi yaralandı. İspanya medyası, yaklaşık 80 kişinin telesiyejde mahsur kaldığını aktardı. Yaralılar, ambulanslar ve helikopterler ile yakındaki hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından kayak merkezi kapatıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, olay karşısında “şoke olduğunu” belirterek, “kendisine hükümetin tam desteğini sunmak üzere” Aragon Başkanı Jorge Azcon ile konuştuğunu söyledi.

Azcon ise sosyal medya hesabından “Hükümetin gerekli tüm hizmetleri etkilenen ve yaralanan insanlara yardım etmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor!Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor!Gündem

 

ABD'nin Bağımsızlık Bildirgesi rekor fiyatla açık artırmaya çıkıyor!ABD'nin Bağımsızlık Bildirgesi rekor fiyatla açık artırmaya çıkıyor!Kültür-Sanat

 

Dünya
Fransa'da hükümet cephesinden, protesto edilen X'e ilişkin açıklama: Fikir mücadelesi her yerde yürütülmeli
Fransa'da hükümet cephesinden, solun protesto ettiği X'e ilişkin açıklama
İran, Reisi'nin helikopter kazasına yönelik sabotaj iddialarını bir kez daha yalanladı
İran, Reisi'nin helikopter kazasına yönelik sabotaj iddialarını bir kez daha yalanladı
İran’da Yargıtay önünde silahlı saldırı: 2 hakim öldürüldü
İran’da Yargıtay önünde silahlı saldırı: 2 hakim öldürüldü
Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Azerbaycan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Dünya bunu konuşuyor: Harvard, MIT mezunları işsiz kalıyor!
HARVARD, MIT MEZUNLARI İŞSİZ KALIYOR!
Lüks evler yanmıştı: Los Angeles'ta kiralar iki kat arttı
Lüks evler yanmıştı: Los Angeles'ta kiralar iki kat arttı