ABD'nin Bağımsızlık Bildirgesi rekor fiyatla açık artırmaya çıkıyor!

Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi'nin bir baskısı Sotheby's Müzayede Evi'nde rekor fiyattan açık arttırmaya çıkıyor.

Milyon dolarlık satış tahmin ediliyor

Belge, ilk kez 'Visions of America' koleksiyonunun bir parçası olarak sergilendi. Bağımsızlık Bildirgesi'nin baskısının 2-4 milyon dolar tahmini bedelle satılması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ni kuran belge

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi veya Amerikan İstiklal Beyannamesi, Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran belgedir. Belge, 4 Temmuz 1776'da Philadelphia'daki daha sonra "Independence Hall" adı verilen Pennsylvania Eyalet Evi'ndeki İkinci Kıta Kongresi'nde kabul edildi. Bildiri, dünyaya On Üç Koloni'nin neden artık Britanya sömürgesi değil de bağımsız egemen eyalet olarak görüldüğünü açıklıyor.

Kurucu Babalar olarak bilinen 56 temsilci imzaladı

Bağımsızlık Bildirisi, İkinci Kıta Kongresi'nin daha sonra Kurucu Babalar olarak bilinen 56 temsilcisi tarafından imzalandı. Bu kişilerin arasında New Hampshire, Massachusetts Körfezi, Rhode Island ve Providence Plantasyonları, Connecticut, New York, New Jersey, Pensilvanya, Maryland, Delaware, Virginia, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerinin temsilcileri bulunuyordu. Bildiri, erken Amerikan tarihinde en çok yayılan ve basılan belgelerden biri oldu.