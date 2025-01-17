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Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” Sergisi Yıldız Holding’in desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in heyecanla beklenen en kapsamlı sergisiKayıp Alfabe,Yıldız Holding desteğiyle16 Ocak’ta Artİstanbul Feshane’de açıldı. Küratörlüğünü Christoph Tannert’inyaptığı sergi, Güneştekin’in hafıza ve göç nesneleri, sesler ve görüntüler, üstkurmaca yapılar ve malzeme müdahaleleriyle makro ve mikro ölçekleri birleştirdiği disiplinlerarası işlerini bir araya getiriyor. Kayıp Alfabe sergisi, 20 Temmuz 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.

Haber Merkezi
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Ahmet Güneştekin’in “Kayıp Alfabe” Sergisi Yıldız Holding’in desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor
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Serginin kitabında önsözüne yer verilen Murat Ülker, “Ahmet Güneştekin’in Kayıp Alfabe sergisi, onun sanatıyla derinleşen anlam arayışını ve yeni hikayeler oluşturma çabasını gözler önüne seriyor. Uzun zamandır tanıdığım bir sanatçı olmasına rağmen, her sergisinde onun sanatını farklı bir perspektifle deneyimleme fırsatı buluyorum. Ahmet Güneştekin’in Kayıp Alfabe sergisi de sanatçının sürekli kendini yenileyen tarzını bizlere gösterirken, kolektif hafızaya atıfta bulunan öyküleri toplumla buluşturma çabasının en etkileyici örneklerinden biri. Her defasında sanatının çok katmanlı hikayelerini keşfetmek, onun sanatsal yolculuğuna tanıklık etmek büyük bir keyif.” ifadelerini kullandı.

"Godiva’nın 90. yılına özel ürettiği eseri Godiva’nın New York merkezinde, Mcvitie’s için ürettiği eseri de pladis’in Londra ofisinde sergiliyoruz"

Güneştekin’in Yıldız Holding için çok kıymetli eserler ürettiğini ifade eden Murat Ülker, “Ahmet Güneştekin; "Godiva, McVitie’s ve Ülker markalarımız için onlarca anıdan oluşan ve bütününde markanın ruhunu çok güzel yansıtan eserlere ve markalarımızın tarihini anlatan belgesellere imza attı. Godiva’nın 90. yılına özel ürettiği eseri Godiva’nın New York merkezinde, Mcvitie’s için ürettiği eseri de pladis’in Londra ofisinde sergiliyoruz. Güneştekin’in koleksiyonumuzda yer alan diğer eserlerini de Çamlıca kampüsümüzde ziyaret edebilmek mümkün. Bu eserleri “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışımızla kalıcı sergilerimizle toplumumuzla buluşturmaktan ve Ahmet Güneştekin’in yeni sergisine destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

"Yıldız Holding olarak, sanatçılarımıza her zaman destek vermeye devam ediyoruz"

Serginin açılışına katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Yıldız Holding olarak, sanatın toplumları birleştirici gücüne inanıyor ve bu inancımızla sanatçılarımıza her zaman destek vermeye devam ediyoruz. Sayın Ahmet Güneştekin’in İstanbul’a kazandırdığı bu kapsamlı sergiyle sanat dünyasına yaptığı değerli katkıyı takdir ediyor, kendisini tebrik ediyoruz.” dedi.

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